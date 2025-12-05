Sahara marocain: les Pays-Bas affichent leur position

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie, les Pays-Bas ont affirmé qu' »une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable pour mettre un terme définitif à ce différend régional ».

Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre néerlandais des Affaires étrangères et ministre de l’Asile et de la Migration, David Van Weel, à l’issue de leur rencontre, vendredi, à La Haye.

La Déclaration conjointe indique également que les Pays-Bas accueillent favorablement l’adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU et expriment leur plein soutien aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel visant à faciliter et mener des négociations fondées sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans l’objectif d’aboutir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, telle que préconisée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

S.L;