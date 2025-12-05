Casablanca : plus de 150 dirigeants réunis par le GCAM pour parler cybersécurité

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a organisé, en partenariat avec Mastercard, une rencontre dédiée aux enjeux de cybersécurité à destination de sa clientèle corporate.

L’événement, intitulé « Corporate Talks – CyberAwareness » et tenu le 5 décembre à Casablanca, a réuni plus de 150 dirigeants d’entreprises, responsables financiers, décideurs IT et représentants d’institutions nationales. Il s’inscrit dans la volonté du Groupe d’offrir à ses clients un espace d’échanges stratégiques autour des risques cyber qui influencent désormais la performance, la continuité d’activité et la compétitivité des organisations.

Cette initiative reflète l’ambition du GCAM d’accompagner durablement ses clients dans un environnement numérique où la maîtrise des risques constitue un levier essentiel de confiance, de résilience et de développement.

Les experts cybersécurité du Groupe ont présenté un panorama des menaces actuelles, en abordant les tendances émergentes, les retours d’expérience et des cas concrets observés au Maroc et à l’international. Ils ont souligné que les attaques, désormais plus ciblées et sophistiquées, peuvent avoir un impact direct sur l’activité des entreprises. Le GCAM a ainsi mis en avant les actions engagées pour renforcer durablement la sécurité de ses services digitaux et de l’écosystème des paiements : dispositifs de prévention et de détection, lutte proactive contre la fraude, amélioration des capacités de réaction, ainsi qu’un programme régulier de sensibilisation au profit de ses clients. L’objectif est de bâtir une confiance numérique partagée, indispensable à l’essor sécurisé des usages digitaux.

Une table ronde de haut niveau a réuni plusieurs experts, dont des représentants de la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) relevant de l’Administration de la Défense Nationale, du Ministère de la Transition Numérique, de médias et d’autres institutions. Les échanges ont mis en évidence la nécessité d’une coordination étroite entre institutions, acteurs privés et entreprises afin de garantir un environnement numérique fiable et sécurisé. La sensibilisation, l’anticipation des risques et l’intégration de la cybersécurité dans les stratégies de transformation digitale ont également été placées au centre des discussions.

Mastercard a enrichi l’événement en partageant des enseignements issus de situations de gestion de crises cyber à l’échelle mondiale, illustrant les bonnes pratiques permettant d’améliorer la préparation et la capacité de réaction des organisations. Cette collaboration constitue une première en Afrique du Nord : il s’agit du premier événement de sensibilisation cyber organisé par Mastercard en partenariat avec une banque de la région, confirmant l’importance attribuée à la confiance numérique dans l’écosystème des paiements digitaux.

À travers « Corporate Talks – CyberAwareness », le Groupe Crédit Agricole du Maroc réaffirme que la cybersécurité constitue une priorité stratégique, essentielle à la protection de sa clientèle, au renforcement de la confiance numérique et à l’accompagnement responsable de la transformation digitale du tissu économique.