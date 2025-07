Golf. Coupe du Trône 2025 : Lancement prometteur sur le parcours du RCCT

Le coup d’envoi de la 20ᵉ édition de la Coupe du Trône a été donné ce mardi sur le parcours plus que centenaire du Royal Country Club de Tanger, désigné pour accueillir cette édition anniversaire. Premier golf du bassin méditerranéen, classé patrimoine national depuis 2018, le RCCT incarne une mémoire vivante du golf marocain, entre élégance historique et technicité contemporaine. Il offre cette année un terrain de jeu stratégique, à la hauteur des ambitions des douze clubs en lice.

La compétition a démarré dans des conditions climatiques venteuses malgré un ciel dégagé.

La première journée a confirmé les attentes avec un niveau de jeu relevé. Un duel s’installe déjà entre les locaux du Royal Country Club de Tanger et les tenants du titre du Royal Golf Dar Es Salam, tous deux en tête du classement provisoire avec un score collectif de -2.

La journée a également été marquée par la présence sur le parcours de quatre joueuses et joueurs classés dans le top 300 du World Amateur Golf Ranking : Adam Bresnu, Sofia Cherif Essakali, Ayoub Razine et Ahmed Essalmi. Leur engagement donne à cette édition une dimension internationale, à l’image des ambitions de la FRMG.

Côté performances individuelles, huit cartes sous le par ont été enregistrées, illustrant l’intensité technique de cette première phase — bien que seul le score par équipe compte pour le classement officiel. À noter, la très belle prestation de Rim Imni, auteur d’un -7 individuel, record personnel et meilleur score de la journée.

Dans la course aux quarts de finale, l’enjeu se resserre : Golf Saïdia Lacs, Casa Green Golf Club, Royal Golf de Marrakech et Royal Golf d’El Jadida se disputeront demain les 7ème et 8ème places qualificatives aux quarts de final. Rappelons que les huit clubs qualifiés décrocheront également leur ticket pour l’édition 2026.

La suite de la compétition s’annonce disputée, avec des écarts encore serrés et une météo imprévisible.

À propos de la Fédération Royale Marocaine de Golf « FRMG »:

Présidée par Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid depuis Janvier 2018, la Fédération Royale Marocaine de Golf « FRMG », fondée le 12 mars 1960, est une association sportive qui a pour objet l’accès à tous à la pratique du golf, sous toutes ses formes. Elle veille au respect des règles de déontologie édictées par le mouvement sportif international, particulièrement la Fédération Internationale de Golf et la Confédération Africaine de Golf.

Ses missions sont :

La promotion et le développement de la pratique du golf

L’organisation et la gestion des compétitions

La réglementation de la pratique du golf

La formation et la professionnalisation des métiers golfiques

L’accompagnement des joueurs professionnels

La gestion des golfeurs de Haut Niveau

À propos de la Coupe du Trône:

La Coupe du Trône a vu le jour le 18 novembre 2004. Ce rendez-vous sportif a eu lieu pour la première fois sur les majestueux greens du Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, marquant ainsi l’aube d’une nouvelle ère pour le golf amateur au Maroc.

Au fil des ans, la Coupe du Trône s’est imposée comme un véritable catalyseur de l’essor du golf au Maroc. La croissance du nombre de clubs participants, reflète l’attrait grandissant pour cet événement. Les meilleurs joueuses et joueurs du Royaume sont tous présents avec pour objectif de décrocher le titre de meilleur Club du Maroc.