Mazagan Beach & Golf Resort: l’été se prolonge avec l’escapade littorale

A Mazagan Beach & Golf Resort, l’été continue de rayonner. Sous un ciel ensoleillé et face à l’océan, les journées s’étirent en douceur et les soirées se savourent au rythme d’expériences uniques. Pour prolonger cette parenthèse estivale, le Resort dévoile une offre exclusive : l’Escapade Littorale.

Avec cette escapade inédite, les hôtes bénéficient de 20% de remise sur leur séjour avec petit déjeuner inclus et sur une sélection de soins au SPA. Dans un cadre apaisant, le SPA de Mazagan propose une carte riche et variée pensée pour régénérer et sublimer la peau tout en offrant une véritable expérience de sérénité et de lâcher-prise.

Pour les amateurs de loisirs et de sensations, une remise de 10% s’applique sur une sélection d’activités : équitation, trampoline, quad, paintball, tyrolienne et laser game. De quoi prolonger l’énergie et la vitalité estivales en famille ou entre amis.

Côté gastronomie, les expériences en bord de mer invitent à la découverte et au partage. L’ambiance élégante et animée du « Buddha-Bar Beach », les saveurs authentiques du « Beach Barbecue » ou encore le « Summer Grill by George », devenu un rendez-vous estival incontournable avec ses grillades succulentes, sa vue sur le golf et l’océan.

Avec l’Escapade Littorale, Mazagan Beach & Golf Resort offre à ses hôtes un été sans fin entre océan, nature, loisirs, bien-être et plaisirs gourmands.