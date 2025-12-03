Maroc
A la Une
Grande mobilisation dans la kasbah d’Agadir Oufella (VIDEO)
Les autorités d’Agadir ont évacué ce mercredi les marchands ambulants qui occupent la kasbah d’Agadir Oufella.
Dans la matinée, les stands et abris de fortune, notamment ceux dédiés à la vente de poisson, ont été retirés des lieux, ce qui a provoqué la colère et l’indignation des marchands et de certains citoyens.
Si certains commerçants ont salué cette mesure visant à libérer l’espace, d’autres appellent les autorités à proposer des solutions adaptées aux marchands se trouvant dans des situations précaires.
H.M.