Grande mobilisation dans la kasbah d’Agadir Oufella (VIDEO)

A la Une

Les autorités d’Agadir ont évacué ce mercredi les marchands ambulants qui occupent la kasbah d’Agadir Oufella.

Dans la matinée, les stands et abris de fortune, notamment ceux dédiés à la vente de poisson, ont été retirés des lieux, ce qui a provoqué la colère et l’indignation des marchands et de certains citoyens.

Si certains commerçants ont salué cette mesure visant à libérer l’espace, d’autres appellent les autorités à proposer des solutions adaptées aux marchands se trouvant dans des situations précaires.

H.M.