Région d’Agadir : un sans-abri perd la vie après avoir été frappé par la foudre

Un homme, vraisemblablement sans domicile fixe, a trouvé la mort ce jeudi dans le douar Ihentaren, relevant de la commune d’Inchaden, dans la province de Chtouka Aït Baha, après avoir été foudroyé alors qu’il cherchait à s’abriter de la pluie sous un arbre.

Selon une source citée par Site Info, les éléments de la Gendarmerie royale du poste de Belfaâ se sont rendus sur les lieux du drame et ont supervisé le transfert du corps de la victime vers la morgue du Centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir, en vue de l’autopsie médicale.

La même source ajoute qu’une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident, conformément aux instructions du parquet près la Cour d’appel d’Agadir.