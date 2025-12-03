La Fondation Dislog Group signe une convention de partenariat stratégique avec l’Association Heure Joyeuse

La Fondation Dislog Group annonce la signature d’une convention de partenariat stratégique avec l’Association Heure Joyeuse, dans le but de renforcer les actions sociales menées en faveur de l’éducation, de l’employabilité et de l’inclusion des jeunes issus de milieux vulnérables.

Cette collaboration s’inscrit dans la vision citoyenne portée par la Fondation Dislog Group, qui place l’impact social au cœur de sa mission. À travers cette convention, les deux organisations uniront leurs efforts pour développer des programmes concrets visant à faciliter l’accès à la formation, encourager l’entrepreneuriat et accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie professionnelle.

Ghislaine Benlamlih , Présidente de La Fondation Dislog Group a déclaré :

« Nous sommes fiers de nous associer à l’Association Heure Joyeuse, acteur reconnu pour son engagement en faveur de la jeunesse. Ce partenariat reflète notre volonté commune de créer des initiatives durables et porteuses d’avenir pour les jeunes au Maroc. »

De son côté, Leila Benhima Cherif Présidente de l’Association Heure Joyeuse a souligné :

« Cette convention ouvre de nouvelles perspectives pour amplifier notre impact. Ensemble, nous pourrons toucher un plus grand nombre de bénéficiaires et renforcer les passerelles entre formation et emploi. »

La signature de cette convention marque une nouvelle étape dans l’engagement social des deux institutions, qui prévoient de lancer dans les prochains mois plusieurs programmes conjoints portant notamment sur le mentorat, l’appui à l’orientation professionnelle et le développement de compétences.

À propos de la Fondation Dislog Group :

Créée en 2020, la Fondation Dislog Group s’inscrit dans une vision ambitieuse : élever les aspirations de la jeunesse et contribuer à bâtir un avenir durable. Elle repose sur une conviction profonde : chaque action, même la plus simple, peut transformer une vie, renforcer une communauté et, à terme, faire progresser tout un pays.

Pont entre les rêves et leur réalisation, la Fondation Dislog Group incarne un Maroc solidaire, innovant et fier.

Convaincue que l’éducation ouvre les possibles, que l’entrepreneuriat stimule la création et l’innovation, et que la culture constitue une mémoire vivante capable d’inspirer les générations futures, la Fondation structure son action autour de trois axes majeurs :

Soutien à l’éducation :Face aux défis sociaux et économiques actuels, la Fondation Dislog Group mène chaque année des initiatives fortes et développe des partenariats solides pour répondre aux besoins en matière d’éducation, de formation et d’infrastructures.

Elle agit notamment aux côtés de partenaires sociaux engagés tels que :La Fondation Jadara, pour l’octroi de bourses d’études et de programmes de mentorat ; La Fondation Zakoura, pour le déploiement de classes de préscolaire en milieu rural ; Les filiales du Groupe Dislog qui accueillent et encadrent des étudiants stagiaires.

Engagement culturel :La Fondation œuvre activement pour la promotion de l’art et de la culture, fidèle aux valeurs citoyennes du Groupe. Elle collabore avec des acteurs majeurs de la scène artistique et culturelle afin de soutenir la création et de mettre en valeur le patrimoine marocain. Parmi ses partenariats et soutiens : Andaloussyate, le Festival International du Film de Marrakech, Casablanca Music Week, Caftan du Maroc, Tendesia spectacles, ainsi que de nombreux artistes nationaux et festivals de musique marocains.

Valorisation du sport : La Fondation Dislog Group s’investit fortement dans la promotion du sport et du bien-être en soutenant des événements sportifs variées :Golf, notamment le Dislog Golf Master ; Padel, via le Dislog Padel Master ;Course à pied, à travers le Marathon de Casablanca et le Tanger Run. La Fondation Dislog Group accompagne également de jeunes talents prometteurs, parmi lesquels Ilyana Belkhayat, prodige du golf âgée de 11 ans et passionnée depuis son plus jeune âge et forte d’un palmarès impressionnant, elle est championne du Maroc junior pour la troisième année consécutive.