500 Global : Agadir Souss-Massa s’affirme en 4e pôle économique (VIDEO)

La région Agadir Souss-Massa confirme son statut de quatrième force économique marocaine dans le classement « 500 Global » 2025, après le trio central.



Ses 20 entreprises cumulent un CA de 19,9 MMDH, enregistrant une croissance régionale de 9,7%. Sa forte productivité, tirée par l’agro-industrie et menée par des champions comme COPAG, la distingue nettement de ses homologues directs.

Depuis 2002, le Classement « des 500 Global » des plus grandes entreprises au Maroc et sa caravane régionale éponyme ont accompagné depuis près d’un quart de siècle la transformation du paysage économique national.



Ce baromètre dont l’édition 2025 a marqué un cap historique : le chiffre d’affaires consolidé a franchi pour la première fois la barre d’1.026 MMDH, soutenu par une croissance de 7,7% et anticipe déjà un nouveau palier de performance grâce aux retombées attendues du Mondial 2030. Mais au-delà des agrégats nationaux, le classement offre une cartographie économique essentielle via les poids des régions dans les 500 global 2025, mais aussi, les champions régionaux.



Dans ce sens, l’escale régionale de la caravane des 500 Global, organisée en début de semaine à Agadir, après l’étape de Tanger a mis en lumière l’émergence de pôles régionaux dynamiques, dont la région Souss-Massa.

Souss-Massa : la région consolide son statut 4e force économique

Selon la synthèse de l’édition 2025 présentée conjointement par Hassan Alaoui, Président d’Economie Entreprises et Najib Belghazi, DG de Kompass Maroc, la région Souss-Massa dont Agadir est le chef-lieu, a consolidé son statut de quatrième force économique majeure du Royaume, s’inscrivant immédiatement après le trio central composé de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima au sein de l’édition 2025 du classement des « 500 Global ».



La région compte 20 entreprises dans ce cercle des grandes entités, lesquelles ont cumulé un chiffre d’affaires (CA) de 19,9 MMDH, représentant ainsi 2% du CA global des 500. Plus significativement, la région a enregistré une forte dynamique de croissance, développant son chiffre d’affaires de 9,7% en 2025.

Ce qui distingue particulièrement Souss-Massa est sa productivité : bien que moins représentée en nombre d’entreprises que les pôles centraux, elle fait preuve d’une capacité supérieure à générer du chiffre d’affaires par rapport à ses homologues régionaux directs tels que Marrakech-Safi et Fès-Meknès. Cette performance est principalement liée à la spécialisation de la région dans des secteurs à forte valeur ajoutée et à vocation exportatrice, notamment l’agro-industrie.

Le top 10 des champions régionaux

L’analyse détaillée des performances régionales dans le classement 2025 confirme suprématie de l’agro-industrie, bien que d’autres secteurs affichent également une vitalité notable. Le leader incontesté de la région est COPAG, qui s’est imposé en tête avec un CA de plus de 8,14 MMDH en 2024, consolidant sa position par une croissance de 8,2%.



Le podium régional est complété par Gazafric (1,89 MMDH) et le Comptoir Agricole du Souss, qui franchit la barre du milliard de dirhams (1,16 MMDH) grâce à un taux de croissance de 9,7%. Le classement révèle un tissu d’entreprises solides, comme Silda, Gdiragri, et Naftam, qui maintiennent une stabilité opérationnelle et une croissance saine.



Cependant, le champion de la croissance de la région est Zenith Pharma (Rang 7), une entreprise du secteur pharmaceutique, qui a enregistré le meilleur taux d’augmentation du classement régional avec une croissance de 21,1%, atteignant un CA de 814,5 MDH. Le Top 10 Souss-Massa, en dépit de l’entrée notable de PetrostarMaroc et de la présence de Zenith Pharma, illustre que l’agriculture et l’agro-industrie demeurent le pilier fondamental et le moteur principal de la dynamique de productivité qui caractérise le quatrième pôle économique du Maroc.

LES 500 GLOBAL : TOP 10 Agadir Souss-Massa

Rang Entreprise CA 2023 (Dhs) CA 2024 (Dhs) Variation 24/23 1 COPAG 7.664.652.104 8.143.456.003 +6,2% 2 Gazafric 1.933.239.780 1.898.298.293 -1,8% 3 Comptoir Agricole du Souss 1.060.451.294 1.163.118.968 +9,7% 4 SILDA 870.797.857 938.321.705 +7,8% 5 Gdiragri 876.080.115 880.374.678 +0,5% 6 Naftam 832.488.563 848.582.158 +1,9% 7 Zenith Pharma 672.375.163 814.557.050 +21,1% 8 Petrostar Maroc ND 801.268.538 ND 9 Alf Issen 598.540.121 602.698.181 +0,7% 10 Nouvelle Aveiro Maroc 520.000.000 528.382.063 +1,6%

Poids des régions dans les 500 Global 2025