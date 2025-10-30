Première liaison aérienne Montréal-Agadir : voici la date de l’inauguration

Grâce à l’action de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la compagnie canadienne Air Transat inaugurera le 12 juin 2026 la première liaison directe entre Montréal et Agadir.

Cette nouvelle connexion, opérée une fois par semaine, marque une étape majeure dans la stratégie de diversification des marchés et de désaisonnalisation de la destination Maroc, indique jeudi, un communiqué de l’ONMT.

L’ouverture de la ligne Montréal–Agadir s’inscrit dans la dynamique d’expansion internationale portée par l’ONMT pour renforcer la présence du Maroc sur le marché nord-américain.

Fruit d’un travail de prospection et de négociation mené par l’Office avec la compagnie canadienne Air Transat, ce nouveau vol constitue une première historique : il relie directement l’Amérique du Nord au Sud marocain, offrant à la région du Souss-Massa un accès inédit à un bassin émetteur à fort potentiel.

Cette nouvelle desserte sera opérée chaque vendredi à partir du 12 juin 2026. Elle viendra appuyer la montée en puissance d’Agadir comme porte d’entrée du Maroc atlantique, tout en contribuant à la redynamisation de son écosystème touristique.

L’impact attendu est multiple : stimulation de la fréquentation hôtelière, développement des activités locales, création d’emplois et meilleure répartition des flux touristiques sur le territoire.

Fondée à Montréal il y a 35 ans, Air Transat, filiale du groupe Transat A.T. inc., est reconnue pour la qualité de son service et son positionnement sur le segment des voyages loisirs.

Élue » Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde » par Skytrax pour la troisième année consécutive, elle exploitera sur cette route un Airbus A321LR de nouvelle génération, combinant performance, confort et empreinte environnementale réduite.

Avec plus de 174 000 visiteurs canadiens enregistrés à fin août 2025, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente, le Canada s’affirme désormais comme un marché prioritaire dans la stratégie d’ouverture de l’ONMT.

Après Montréal–Marrakech en 2024, Montréal–Agadir vient consolider ce positionnement et illustrer la capacité du Maroc à attirer de nouveaux partenaires aériens sur des segments à forte valeur ajoutée.

Cette nouvelle route traduit la volonté de l’ONMT de poursuivre le déploiement de sa stratégie internationale, en élargissant la connectivité du Royaume, en diversifiant ses marchés cibles et en valorisant la richesse de ses destinations. Agadir s’apprête ainsi à accueillir son premier vol transatlantique régulier, note la même source.