Ifrane: forte mobilisation et plusieurs mesures pour faire face au froid

Par LeSiteinfo avec MAP

Des mesures proactives ont été annoncées, mercredi, pour lutter contre les effets de la vague de froid dans la province d’Ifrane et protéger la population, notamment dans les zones rurales et montagneuses.

Ces mesures ont été annoncées lors d’une réunion du comité provincial de vigilance et de coordination d’Ifrane, consacrée à la présentation du plan d’action provincial destiné à faire face aux effets de la vague de froid, ainsi qu’aux mesures proactives adoptées par les différents services concernés.

S’exprimant lors de cette rencontre, le gouverneur de la province, Driss Misbah, a insisté sur l’importance d’une coordination continue et d’une mobilisation accrue des différents acteurs afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables face aux conséquences du froid, d’autant plus que la province d’Ifrane est une zone montagneuse particulièrement sensible aux fluctuations climatiques.

Misbah a également passé en revue les principales mesures à prendre dans le cadre de ce plan, notamment la mise à jour des listes des communes et douars menacés par le froid et le recensement des femmes enceintes devant accoucher durant l’hiver, tout en assurant un suivi rigoureux de leur état et une prise en charge dans des maternités en cas d’alerte météorologique.

Pour sa part, le commandant provincial de la Protection civile, Hamid Azermouh, a présenté le plan d’intervention basé sur quatre niveaux de vigilance (vert, jaune, orange, rouge), activés selon les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie.

Il a précisé que chaque niveau comporte un plan d’action spécifique et une commission de suivi, élargie progressivement en fonction du degré d’urgence, ajoutant que les efforts seront axés sur la prévention et la réduction des impacts sanitaires et sociaux de la vague de froid, avec une attention particulière aux catégories vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.

Le responsable provincial a également insisté sur l’importance d’élargir la coordination entre les intervenants et de mobiliser les ressources humaines et logistiques disponibles.

De son côté, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdelatif El Asri a affirmé que le programme provincial de réduction des effets de la vague de froid intervient en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à atténuer les effets du froid sur les populations concernées, en particulier dans les douars et villages isolés.

Dans une déclaration à la MAP, il a précisé que le programme repose sur l’organisation de caravanes médicales pluridisciplinaires et de sorties d’unités médicales mobiles ciblant 46 douars de la province, outre la garantie d’un suivi des femmes enceintes et le renforcement des services de santé rurale.

M. El Asri a ajouté que d’importantes ressources humaines -médecins, infirmiers et administrateurs- ont été mobilisées, en plus de la mise à disposition de médicaments, de moyens de chauffage et d’outils logistiques.

Deux unités médicales ont été équipées pour l’échographie et l’analyse biologique, afin de rapprocher les services de santé de la population et de réduire les risques sanitaires liés au froid, a-t-il détaillé.

Pour sa part, la directrice provinciale de l’Entraide nationale à Ifrane, Khadija El Bazi, a affirmé, dans une déclaration similaire, que l’institution est pleinement mobilisée pour assurer des services d’hébergement, de restauration et d’assistance sociale aux personnes susceptibles d’être bloquées en raison des précipitations pluvieuses ou neigeuses.

Elle a souligné que l’Entraide nationale œuvre, aux côtés de l’ensemble des partenaires -autorités locales et associations- à la mise en œuvre de ces interventions et actions, dans le respect de la dignité des citoyens.

Au terme de cette rencontre, les intervenants ont insisté sur la poursuite de la mobilisation et la coordination des efforts sur le terrain, en vue d’assurer une intervention rapide et efficace durant la période de froid, et de garantir les conditions de sécurité ainsi que le soutien social et sanitaire au profit de la population d’Ifrane et des zones avoisinantes.