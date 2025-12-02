PLF 2026: la Chambre des conseillers tient des séances plénières

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des conseillers tiendra des séances plénières, mercredi et jeudi, pour examiner et voter le Projet de loi de finances N°50.25 au titre de l’année budgétaire 2026.

La première séance plénière se tiendra mercredi à 10H30 et sera consacrée à la présentation du rapport de la Commission des finances, de la planification et du développement économique, ainsi qu’à l’ouverture du débat général aux groupes et groupements parlementaires et aux conseillers indépendants, indique la Chambre dans un communiqué, ajoutant que cette séance sera suivie d’une deuxième plénière à 15H30 consacrée à la poursuite du débat général et la présentation de la réponse du gouvernement.

La Chambre tiendra également deux séances plénières jeudi. La première, qui débutera à 10H30, sera consacrée au vote de la première partie du PLF-2026 et sera immédiatement suivie de l’examen, par la Commission des finances, de la deuxième partie du PLF-2026 et du vote des projets de budgets sectoriels devant les Commissions permanentes, explique le communiqué.

La deuxième séance plénière, qui se tiendra à 15H30 de la même journée, sera consacrée à l’examen des projets de budgets sectoriels, à la présentation des rapports des Commissions permanentes ainsi qu’aux interventions des groupes et groupements parlementaires et des conseillers indépendants. S’ensuivront la réponse du gouvernement et le vote de la deuxième partie du PLF-2026 et du Projet de loi dans son intégralité.

