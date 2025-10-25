Un Russe interpellé à l’aéroport Mohammed V

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, samedi, un ressortissant russe âgé de 34 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie.

Le prévenu a été interpellé dès son arrivée à bord d’un vol en provenance de la Mauritanie, a indiqué une source sécuritaire, précisant que le pointage du mis en cause dans la base des données d’Interpol a révélé qu’il est recherché au niveau international, à la demande du Bureau central national de Moscou, pour exécuter une peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par la justice russe, pour son adhésion présumée à une organisation terroriste.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition sur instruction du parquet compétent, alors que le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue en Russie.

L’arrestation du prévenu s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains à mettre en oeuvre les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en ce qui concerne la traque et l’interpellation des personnes recherchées au niveau international pour des crimes transfrontaliers, a ajouté la même source.

