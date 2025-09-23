Recherché par Interpol, un Franco-Turc interpellé à l’aéroport Mohammed V

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, dimanche, un ressortissant français d’origine turque faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le pointage du mis en cause (44 ans) dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il faisait l’objet d’une notice rouge émise à la demande du Bureau central national à Paris pour ses liens présumés avec un réseau criminel d’escroquerie, de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, soupçonné aussi de crimes financiers et économiques, selon la même source.

Le suspect a été soumis à la procédure d’extradition sur instruction du parquet compétent, alors que le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue de France.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sûreté marocains à mettre en œuvre les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, notamment en matière de poursuite et d’interpellation des personnes recherchées à l’échelle internationale dans des affaires de criminalité transfrontalière.

S.L.