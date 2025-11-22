Accouchement dans le tramway de Rabat: le ministère de la Santé fait le point

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a indiqué samedi que la Direction de l’hôpital Moulay Abdallah à Salé n’a enregistré « aucun passage » d’une femme ayant accouché à bord d’une rame de tramway à Rabat.

Aussitôt informé, le ministère a immédiatement ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances liées à cet incident, indique-t-on dans une mise au point, notant qu’après vérification des registres d’accueil, visionnage des enregistrements des caméras de surveillance et recueil des témoignages des agents de sécurité, « aucun passage de l’intéressée n’a été constaté » par la Direction de l’hôpital ni par l’équipe médicale de garde.

Les informations recueillies sur le terrain révèlent que la femme a présenté les signes du travail d’accouchement alors qu’elle se trouvait à bord du tramway à Rabat, où elle a subi une hémorragie grave ayant nécessité l’intervention immédiate des équipes de la Protection Civile, fait savoir la même source.

Par la suite, la femme a été transportée à l’hôpital de maternité Souissi, où elle a été examinée, prise en charge et placée sous surveillance médicale, avant de constater que le nouveau-né était en état de mort fœtale, précise la même source.

Par ailleurs, les informations préliminaires montrent que la patiente souffrait « de troubles psychiatriques depuis un certain temps », relève le ministère, ajoutant qu’elle est « actuellement admise » à l’hôpital Arrazi pour recevoir les soins nécessaires.

Le ministère exprime son profond regret suite à cet incident douloureux et adresse ses sincères condoléances à la famille de la dame, assurant qu’il traite ce type de cas avec « sérieux et transparence » et veille à fournir des informations fiables à l’opinion publique pour éviter toute confusion.

S.L.