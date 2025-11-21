Maroc: la date du 1er Joumada II est connue

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le 1er Joumada II de l’an 1447 de l’Hégire correspond au samedi 22 novembre 2025, a annoncé, vendredi, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois de Joumada II ce vendredi 29 Joumada I, correspondant au 21 novembre 2025, après le coucher du soleil, précisant avoir contacté les délégués des Affaires islamiques et les unités des Forces Armées Royales qui lui ont confirmé l’apparition du croissant lunaire annonçant le début du mois de Joumada II.

Ainsi, le 1er Joumada II correspond au samedi 22 novembre 2025, précise la même source.

S.L.