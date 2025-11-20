Documents de visa : l’ambassade du Royaume-Uni alerte les Marocains

L’ambassade du Royaume-Uni à Rabat a mis en garde les citoyens marocains contre certains comportements susceptibles de les exposer à une interdiction d’entrée sur le territoire britannique pendant de longues années.

Elle a expliqué, dans une publication sur sa page officielle Facebook, que commettre de tels actes peut priver leur auteur d’accéder au Royaume-Uni pendant dix ans.

La représentation diplomatique a déclaré : « Fournir des documents falsifiés ou frauduleux dans une demande de visa pour le Royaume-Uni peut entraîner une interdiction de visa d’une durée de dix ans. »

L’ambassade a également appelé les personnes souhaitant déposer une demande de visa à toujours fournir des documents originaux et authentiques, soulignant que « les conséquences ne valent pas le risque ».