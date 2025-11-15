Maroc
A la Une

Rabat : un accident perturbe le trafic du tramway

Rédaction N15 novembre 2025 - 13:56

La ligne 1 du tramway de Rabat a connu des perturbations ce samedi matin. Dans un communiqué, la société gestionnaire du tramway Rabat-Salé a indiqué que le trafic a été perturbé en raison d’un accident de la route.

«La circulation sur la ligne 1 a été temporairement suspendue entre le quartier Karima et la gare Rabat-Ville, ainsi qu’entre les stations d’Al Irfane et Rabat-Ville», précise-t-on.

La société précise que ses équipes sont rapidement intervenues pour rétablir la situation, permettant ainsi la reprise normale du trafic.

H.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N15 novembre 2025 - 13:56


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page