Rabat : un accident perturbe le trafic du tramway

A la Une

La ligne 1 du tramway de Rabat a connu des perturbations ce samedi matin. Dans un communiqué, la société gestionnaire du tramway Rabat-Salé a indiqué que le trafic a été perturbé en raison d’un accident de la route.

«La circulation sur la ligne 1 a été temporairement suspendue entre le quartier Karima et la gare Rabat-Ville, ainsi qu’entre les stations d’Al Irfane et Rabat-Ville», précise-t-on.

La société précise que ses équipes sont rapidement intervenues pour rétablir la situation, permettant ainsi la reprise normale du trafic.

H.M.