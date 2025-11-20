Le Maroc brille aux CAF Awards : six trophées décrochés (VIDEOS)

Le Maroc a raflé la majorité des distinctions lors des CAF Awards, la cérémonie annuelle de la Confédération africaine de football, organisée mercredi soir à l’Université Mohammed VI Polytechnique, près de Rabat.

Dohha El Madani a remporté, pour la deuxième fois, le titre de meilleure jeune joueuse d’Afrique, tandis qu’Othman Maâmma a été sacré meilleur espoir du continent.

Maâmma avait remporté la Coupe du monde U20 avec la sélection marocaine et avait été élu meilleur joueur du tournoi, grâce au niveau exceptionnel qu’il a affiché tout au long de la compétition.

La sélection marocaine U20 a été désignée équipe de l’année, devançant même l’équipe nationale A. L’entraîneur Mohamed Ouahbi a reçu le trophée au nom de l’équipe.

Comme prévu, Yassine Bounou a été élu meilleur gardien africain de l’année 2025, devançant son compatriote Munir Mohamedi, portier de la Renaissance de Berkane, ainsi que le Sud-Africain Ronwen Williams.

Ghazlane Chebbak, capitaine de l’équipe féminine du Maroc, a remporté le titre de meilleure joueuse africaine en 2025. Enfin, Ashraf Hakimi a été désigné meilleur joueur du continent, devant l’Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen.

Au total, le Maroc a décroché six distinctions au cours d’une soirée marquée par la présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, du président de la CAF, Patrice Motsepe, ainsi que de nombreuses personnalités du monde du football, dont Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, venu soutenir Hakimi.

De nombreuses anciennes stars africaines du football ont également assisté à la cérémonie, notamment Mustapha Hadji, Mohamed Timoumi, Aziz Bouderbala, l’Algérien Rabah Madjer, le Sénégalais El-Hadji Diouf, le Camerounais Samuel Eto’o, le Togolais Emmanuel Adebayor, l’Ivoirien Gervinho, le Ghanéen Asamoah Gyan, ainsi que les Égyptiens Essam El-Hadary, Ahmed Hassan et Shikabala, entre autres.