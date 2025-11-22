Casablanca : le Forum Admission France attire les lycéens en quête d’études internationales (VIDEO)

Au Cercle amical français, le Forum Admission France a rassemblé écoles marocaines et institutions étrangères venues offrir aux lycéens un panorama complet des parcours académiques possibles, du Maroc au Canada en passant par la France et le Royaume-Uni.

Le 20 novembre à Casablanca, dans les jardins du Cercle amical français, le flux des lycéens annonce la couleur dès les premières heures de la matinée. L’effervescence y ressemble à celle d’un salon professionnel où se croisent stratégies éducatives, ambitions familiales et promesses d’avenir.

Et pour cause, le Forum Admission France, organisé pour la première fois au Maroc, entend s’imposer comme un rendez-vous majeur pour les futurs étudiants en quête de formations internationales.

La fondatrice d’Admission France au Maroc, Sarah Cousin, le décrit comme un événement pensé pour favoriser une orientation sereine. Elle confie que l’équipe a réuni un large éventail d’acteurs éducatifs, internationaux comme marocains. Elle souligne que l’objectif est de donner

accès à un forum «organisé sur deux jours, deux jours pleins, donc le 20 et le 21 novembre » et insiste sur le fait que le lieu reste accessible «sur invitation uniquement» en raison des règles du Cercle amical français. Elle explique aussi que les organisateurs se sont déplacés dans les établissements «en amont pour les bonnes écoles» afin d’inviter les élèves à venir rencontrer les exposants.

La diversité est manifeste dès l’entrée. L’Essec, TBS Education, McMaster University ou encore Artcom Sup côtoient Al Akhawayn, sans oublier les entreprises partenaires telles qu’Orange, Air France et Saham Bank, présentes pour évoquer financement, mobilité ou accompagnement parascolaire. L’association EMA complète ce réseau en mettant en avant l’appui au soutien éducatif.

Le Royaume-Uni en ligne de mire des étudiants marocains

À travers les stands, les familles s’informent, notent, comparent. Du côté de Casa Education, sa fondatrice Dr Sara Oueld El Hachemi rappelle l’attrait croissant du Royaume-Uni pour les Marocains. Elle explique qu’elle et son équipe «s’occupent de tout ce qui est orientation, admission, demande de bourse, logement et même visa».

Elle ajoute que les étudiants du système marocain peuvent intégrer des universités comme Westminster ou Sunderland dès lors qu’ils disposent « d’un minimum de 14 de moyenne générale au bac » et qu’ils réussissent un test d’anglais, IELTS, TOEFL ou tests internes selon les institutions.

Pour les profils qui ne répondent pas immédiatement aux exigences, la spécialiste rappelle qu’ils peuvent suivre une foundation year avant d’accéder au bachelor en trois ans. Elle insiste sur les opportunités en master, accessibles en «12 mois » et couvrant «business, ingénierie, informatique, droit, psychologie, criminologie, architecture, pharmacie». L’Université de Sunderland, qu’elle représente, figure parmi les références en pharmacie dans le pays.

Les écoles marocaines affinent leur positionnement

Au stand d’Artcom Sup, le discours est tout aussi clair. Son directeur, Thomas Brun, explique que l’école forme « aux métiers autour de la publicité, du digital, des relations publiques » mais aussi à l’événementiel, une filière récente développée pour répondre à la forte demande du marché à l’approche de la Coupe du monde 2030. Il précise que ses étudiants sont immergés dès la première année «dans des cours très professionnalisants avec des stages et des missions et les festivals, les matchs de foot, dans tous les grands événements du pays».

L’école mise également sur des doubles diplômes et des partenariats forts. Le master en communication digitale est délivré avec Excelia et celui en journalisme avec l’ESJ Paris. Les étudiants peuvent ainsi suivre un semestre en France, bénéficiant d’un enrichissement académique qui combine pratiques marocaines et européennes.

Canada : toujours les talents marocains

Les ambitions internationales ne s’arrêtent pas là. À quelques mètres, le stand de McMaster University affiche un message clair. Venue spécialement pour rencontrer les lycéens, Candy Hui, responsable associée senior du recrutement des étudiants au sein du Bureau du registraire de l’Université McMaster, rappelle que l’institution figure «parmi les quatre meilleures universités du pays» et qu’elle est «la deuxième institution la plus intensive de recherche».

Elle souligne que McMaster est une excellente option pour les étudiants qui cherchent une éducation de haut niveau au Canada et met en avant un programme d’accueil robuste avec « des bourses de plus de 200.000 dollars canadiens pour les étudiants qualifiés». Elle insiste sur la diversité des programmes offerts en business, ingénierie, sciences de la santé, arts ou sciences.

Elle confie également que de nombreux étudiants marocains sont déjà inscrits dans l’université et «apprécient assez l’expérience». L’espoir est clairement exprimé. Elle affirme que leur présence à ce forum leur permettra «d’attirer plus d’étudiants marocains qui cherchent le Canada comme destination».