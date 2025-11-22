Les récentes pluies renforcent les réserves de plusieurs barrages au Maroc

Plusieurs barrages au Maroc ont enregistré une hausse de leurs réserves en eau au cours des deux derniers jours, grâce aux récentes précipitations qu’ont connues plusieurs régions du pays. Ces apports ont contribué à améliorer le stock hydrique et à augmenter les taux de remplissage de plusieurs ouvrages, selon des données officielles du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

La plateforme numérique du ministère, « El Ma Dialna », indique que, dans la préfecture de Tanger-Assilah, le barrage 9 Avril 1947 a connu une augmentation de 0,83 million de m³, portant son taux de remplissage actuel à 16,6 %. Le barrage Ibn Battouta, situé dans la même préfecture, a pour sa part enregistré une hausse d’environ 0,28 million de m³, pour atteindre un taux de 19,3 %.

Dans la province de Kénitra, le niveau du barrage El M’nâa Sebou s’est accru de plus de 1,52 million de m³, ce qui a porté son taux de remplissage à 91,4 %.

Le barrage Al Massira, dans la province de Settat, a également connu une augmentation notable d’environ 1,65 million de m³, faisant passer son taux de remplissage à 2,89 %. Bien que ce niveau reste faible, cette hausse demeure significative compte tenu des conditions climatiques généralement sèches que connaît la région.

Dans la province de Taounate, le barrage Idriss Ier a enregistré une hausse avoisinant 0,32 million de m³, portant son taux de remplissage à 33,5 %, une évolution positive pour les réserves en eau de la région.

Le barrage Ahmed El Hansali, dans la province de Béni Mellal, a quant à lui connu une augmentation d’environ 0,65 million de m³, portant son taux de remplissage actuel à 9,1 %.

La plateforme souligne que ces augmentations dans les différents barrages reflètent l’impact positif des dernières pluies et contribuent à renforcer les ressources hydriques du Royaume, ce qui aide à répondre aux besoins essentiels en eau potable et en irrigation, dans un contexte marqué par les défis liés à la raréfaction de l’eau.