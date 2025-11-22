La Chambre des conseillers signe trois accords de coopération parlementaire

Trois mémorandums d’entente ont été signés, vendredi à Laâyoune, entre la Chambre des conseillers et la Chambre des députés de Guinée équatoriale, du Sénat du Royaume d’Eswatini et de l’Assemblée de l’Union des Comores, en marge des travaux du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (APNODE).

Paraphés par le Président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, respectivement avec le président de l’Assemblée nationale de la République de Guinée Équatoriale, Salomon Nguema Owono, la présidente du Sénat d’Eswatini, Lindiwe Dlamini, et le président de l’Assemblée de l’Union des Comores, Abdou Moustadroine, ces mémorandums visent à renforcer le dialogue parlementaire, consolider les relations avec ces institutions et dynamiser la coopération législative et technique.

Ils entendent également institutionnaliser le dialogue parlementaire et l’échange d’expériences, dans l’optique de renforcer les relations bilatérales et de consolider les liens d’amitié entre le Royaume du Maroc et ces pays.

Ces accords sont de nature à donner un nouvel élan à la coopération parlementaire, que ce soit dans les domaines législatif ou technique ou par le biais de programmes communs.

Dans ce cadre, les parties mèneront des initiatives conjointes visant à renforcer les relations institutionnelles et à les hisser au niveau d’un partenariat multidimensionnel incluant des formations, des échanges administratifs, des visites, des ateliers, des forums, des séminaires et des programmes destinés aux parlementaires et aux cadres administratifs.

Elles s’engagent également, conformément aux dispositions juridiques et administratives régissant leur fonctionnement, à assurer la mise en œuvre effective des activités de coopération à travers leurs structures administratives et législatives permanentes, notamment les groupes d’amitié, les commissions, ainsi que les unions parlementaires régionales, continentales et internationales.