La Renault 5 E-tech électrique arrive au Maroc

Voiture emblématique des années 70, avant-gardiste et populaire, la Renault 5 a marqué plusieurs générations. En 2025, elle renaît au Maroc dans une version 100 % électrique, fidèle à son esprit d’origine fait de modernité et d’audace.

Conçue pour un usage urbain, la Renault 5 E-Tech électrique s’impose comme une nouvelle référence de la transition énergétique grâce à son design accrocheur, ses technologies récentes, son efficience et son prix accessible.

Cette citadine nouvelle génération s’inscrit pleinement dans la stratégie de transformation du groupe Renault, la « Renaulution », et incarne le renouveau industriel et électrique de la marque.

Design : l’icône réinventée

La Renault 5 E-Tech électrique ravive l’esprit espiègle et pop de la version originale grâce à un style résolument rétrofuturiste. Phares expressifs, feux arrière verticaux, ailes sculptées, couleurs exclusives : chaque détail rend hommage au modèle historique tout en l’inscrivant dans le XXIᵉ siècle.

L’intérieur suit la même philosophie avec une planche de bord à deux étages inspirée des Renault 5 d’époque, des matériaux modernes et une ambiance visuelle et sonore unique.

Une plateforme 100 % électrique de nouvelle génération

Première Renault conçue sur la plateforme AmpR Small dédiée aux véhicules électriques du segment B, la Renault 5 E-Tech bénéficie d’un plancher plat, d’un empattement long de 2,54 m et d’un centre de gravité abaissé. Cette base technique lui offre :

• Une habitabilité remarquable pour une citadine (coffre de 326 L, multiples rangements)

• Une agilité et un confort de haut niveau

• Un poids maîtrisé (moins de 1 500 kg)

• Des économies d’échelle permettant une meilleure accessibilité à l’électrique

Développée en trois ans, cette plateforme intègre également les dernières innovations, dont un chargeur AC 11 kW bidirectionnel compatible V2L (vehicle-to-load).

Moteur, batterie et recharge : efficience et polyvalence

La Renault 5 E-Tech électrique commercialisée au Maroc est équipée d’un moteur compact de 122 ch (90 kW), sans terres rares et fidèle à la technologie à rotor bobiné de Renault.

Sa batterie de 40 kWh offre une autonomie allant jusqu’à 312 km WLTP, idéale pour les trajets urbains et périurbains.

Recharge :

• AC jusqu’à 11 kW pour la maison ou les bornes accélérées

• DC 80 kW permettant de passer de 15 % à 80 % en environ 31 minutes

Cette combinaison assure une utilisation simple, rassurante et économique au quotidien.

Technologie et multimédia : simple, pop et intuitive

La Renault 5 E-Tech électrique intègre un écran multimédia de 10’’ animé par le système OpenR, offrant une ergonomie fluide. L’interface mise sur un univers graphique joyeux et personnalisable, avec des couleurs pop, des ambiances dynamiques et des thèmes inspirés du logo Nouvel’R.

Commercialisation au Maroc

Proposée en finition Equilibre, la Renault 5 E-Tech électrique sera disponible dans tout le réseau Renault Maroc à partir du 3 décembre 2025.

Pour son lancement, les clients bénéficieront d’une offre exclusive : une borne de recharge offerte ainsi qu’un financement spécial via Mobilize Financial Services incluant un taux à 0 %, zéro frais de dossier et un apport réduit.

La Renault 5 E-Tech électrique sera proposée en quatre coloris : Jaune Pop, Vert Pop, Blanc Nacré et Noir Étoilé.

Caractéristiques :

• Renault 5 E-Tech Équilibre – 40 kWh – 122 ch

• Autonomie : 312 km WLTP

• Prix : 290 000 DH TTC

Au deuxième trimestre 2026, la gamme s’élargira avec l’arrivée de la version Techno.