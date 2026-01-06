Sécurité routière : présentation de la Stratégie nationale 2026–2030

Le Comité Permanent de la Sécurité Routière a tenu, mardi à Rabat, les travaux de sa réunion consacrée à la présentation du projet de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière pour la période 2026-2030 et du Plan d’action dédié à sa mise en œuvre, indique un communiqué du ministère du Transport et de la Logistique.

Présidant cette réunion, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a indiqué que cette rencontre se tient dans un contexte particulièrement délicat, marqué par un déclin préoccupant des indicateurs de sécurité routière, qui continuent d’enregistrer une tendance haussière, notant que cette situation se traduit notamment par une augmentation significative du nombre d’accidents de la circulation et de leurs conséquences au cours de l’année écoulée.

Cité par le communiqué, Kayouh a précisé que les statistiques provisoires relatives aux onze premiers mois de l’année 2025 confirment la persistance de cette évolution ascendante par rapport à la même période de l’année 2024: le nombre de décès a progressé de 25,7%, atteignant 4.160 tués, tandis que les blessés graves ont augmenté de 13,5%, soit un total de 9.560 victimes.

Face à cette situation préoccupante, le ministre a souligné l’existence d’une réelle opportunité pour remédier aux dysfonctionnements constatés et améliorer les performances nationales en matière de sécurité routière, rappelant, dans ce cadre, l’importance de l’étude stratégique conduite conjointement par le ministère du Transport et de la Logistique et l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), avec la contribution de l’ensemble des acteurs concernés.

Cette étude, a-t-il poursuivi, a permis d’évaluer la première phase de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière 2017–2026 et d’élaborer un nouveau plan d’action pour la période 2026–2030.

Par ailleurs, il a indiqué que la Stratégie Nationale de Sécurité Routière 2026–2030 repose sur des piliers fondamentaux, notamment : la gestion efficiente de la sécurité routière, l’amélioration de la sécurité des infrastructures, le renforcement du comportement des usagers de la route, l’amélioration de la sécurité des véhicules et le développement des interventions post-accident, ainsi qu’une définition précise des mesures à entreprendre et des rôles et responsabilités assignés à chaque département ministériel et institution partenaire.

Cette vision stratégique a été consolidée par un plan d’action détaillé fixant les échéances, les ressources à mobiliser et les indicateurs de suivi et d’évaluation, consacrant une approche fondée sur une planification méthodique et rigoureuse, a-t-il relevé.

Afin d’assurer la mise en œuvre optimale de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière, M. Kayouh a souligné la nécessité d’associer toutes les régions du Royaume lors de l’actualisation de cette stratégie, de manière à prendre en compte l’avis des autorités régionales et locales et des élus, et à permettre l’élaboration d’une feuille de route pour sa mise en œuvre effective.

Dans ce contexte, il a souligné que la NARSA œuvre au renforcement des mécanismes de gouvernance et de pilotage, à travers la mise en place d’outils modernes de gestion et de suivi des programmes et projets.

Il s’agit en particulier du développement et de l’adoption d’une plateforme numérique de gestion de projets, permettant un suivi précis de l’état d’avancement selon les axes stratégiques et les intervenants, a-t-il expliqué, notant que le rôle des comités régionaux de sécurité routière constitue également un levier essentiel pour le déploiement territorial de la stratégie, grâce à l’élaboration de plans régionaux adaptés aux spécificités territoriales.

Kayouh a, à cet effet, rappelé que le Comité Permanent de la Sécurité Routière joue un rôle central dans la coordination de l’exécution de la Stratégie Nationale 2026–2030 et dans l’élaboration et le suivi des plans d’action en découlant aux niveaux national et régional.

La phase à venir exige un renforcement accru de la coordination intersectorielle, une accélération des projets prioritaires ainsi qu’une consécration de la culture du suivi et de l’évaluation basée sur les résultats, afin de garantir la cohérence et l’efficacité des interventions, a-t-il fait observer.

À l’issue de cette réunion, le ministre a affirmé que la discussion autour du projet de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière 2026–2030 et de son programme exécutif constitue une étape majeure dans le processus de consolidation de la sécurité routière au Maroc.

Il a aussi souligné que le renforcement de l’implication de l’ensemble des acteurs et intervenants, ainsi que de la mobilisation des ressources financières et humaines nécessaires, constitue un facteur clé pour la réussite de cette stratégie, pour garantir une meilleure protection des vies humaines et de préserver la sécurité des citoyennes et des citoyens, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.