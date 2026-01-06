Maroc
Météo Maroc : voici les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres de 18H00 le 05 janvier à 18H00 le 06 janvier par la Direction générale de la météorologie.
Takerkoust: 10
Oujda, Ifrane, et Beni Mellal: 09
Al Hoceima: 07
Taza-Aéroport: 06
El Jadida: 05
Fès: 03
Safi, Nouasser, Essaouira-Port, Casablanca et Khouribga : 02
Tan Tan, Sidi Ifni, Nador, Guelmime, et Essaouira-Aéroport : 01
Settat, Midelt, Meknès, Tit Mellil, Marrakech, Bouarfa, Taourirt, Benguérir, et Laayoune : moins d’un millimètre.