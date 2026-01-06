Maroc

Météo Maroc : voici les hauteurs de pluie relevées ces dernières 24 heures

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 janvier 2026 - 20:58
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres de 18H00 le 05 janvier à 18H00 le 06 janvier par la Direction générale de la météorologie.

Takerkoust: 10

Oujda, Ifrane, et Beni Mellal: 09

Al Hoceima: 07

Taza-Aéroport: 06

El Jadida: 05

Fès: 03

Safi, Nouasser, Essaouira-Port, Casablanca et Khouribga : 02

Tan Tan, Sidi Ifni, Nador, Guelmime, et Essaouira-Aéroport : 01

Settat, Midelt, Meknès, Tit Mellil, Marrakech, Bouarfa, Taourirt, Benguérir, et Laayoune : moins d’un millimètre.



