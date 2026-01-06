« On refait la CAN » décortique Maroc–Tanzanie et lance le débat avant le choc face au Cameroun (VIDEO)

«On refait la CAN», une émission d’Horizon TV, est revenue sur la victoire du Maroc face à la Tanzanie, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Saluant la solidité des Lions de l’Atlas, les chroniqueurs ont toutefois pointé quelques moments de relâchement et sont revenus sur l’action litigieuse réclamée par les Tanzaniens en fin de match.

L’émission, présentée par Hicham Bennani, le directeur général délégué d’Horizon Press, s’est enfin projetée sur le choc Maroc–Cameroun, présenté comme un vrai test pour les Hommes de Walid Regragui.

A noter que la rencontre est prévue vendredi prochain au stade Moulay Abdellah de Rabat, à partir de 20 heures.

H.M.