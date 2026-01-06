Météo Maroc : temps froid ce mercredi 7 janvier 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 7 janvier 2026.

– Temps froid sur l’Atlas, assez froid sur le Rif, le Sud-Est et les hauts plateaux.

– Quelques flocons de neige sur les reliefs du Moyen Atlas.

– Temps passagèrement nuageux sur le Nord-Ouest du pays et le Nord de l’Oriental avec risque d’ondées éparses.

– Rafales de vent assez fortes sur la rive méditerranéenne, l’Oriental, les côtes centre et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -16/-11°C sur l’Atlas, de -04/00°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 08/13°C sur les provinces sahariennes et de 03/08°C partout ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée , belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au Nord de Casablanca, devenant agitée à forte au Sud, et localement forte à très forte entre Agadir et Tarfaya.