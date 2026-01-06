Hajj : baisse de plus de 3.000 DH des frais pour les pèlerins marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Les frais du Hajj au titre de la saison 1446H ont connu une baisse d’environ 3.095 DH par rapport à la saison précédente, a relevé, mardi, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers.

En réponse à une question autour de « la réduction des frais du Hajj », présentée par le Groupe Authenticité et Modernité, M. Toufiq a relevé que la Commission Royale chargée du pèlerinage a fixé, cette année, un montant forfaitaire de 65.000 DH pour l’organisation officielle, ajoutant que le coût final s’est établi à 63.770,50 DH au lieu de 66.865 DH lors de la saison 1445H.

Tout en rappelant que la Commission Royale chargée du pèlerinage est l’instance chargée du suivi de la saison du Hajj, aux côtés d’une commission ministérielle multipartite chargée du suivi du coût du Hajj au Maroc et dans les Lieux saints, le ministre a expliqué que la composition du coût de l’accomplissement du Hajj dépend d’un ensemble d’éléments essentiels, notamment le billet de voyage, l’hébergement à La Mecque et à Médine, la restauration (petits-déjeuners et déjeuners) durant toute la période du séjour, le transport entre les villes et les lieux des rites, le transport des bagages, les services de base et supplémentaires, ainsi que les frais d’assurance et de visa.

Ces éléments, a-t-il dit, comprennent également la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 15% imposée par les autorités saoudiennes, les frais d’encadrement et les commissions des services du Barid Bank, ainsi que le taux de change appliqué aux opérations concernées, notant que ce dernier constitue un élément essentiel dans la détermination du coût, étant fixé à chaque saison par Bank Al-Maghrib.

À cet égard, le ministre a rappelé qu’une coordination précoce a été menée avec Bank Al-Maghrib durant la saison 1446H, ayant abouti à l’adoption d’un taux de change préférentiel, le riyal saoudien étant fixé à 2,6118 DH, précisant qu’il s’agit d’un taux inférieur à celui retenu lors de la saison précédente, ce qui a contribué directement à la baisse du coût du pèlerinage.