Rentrée scolaire : près de 3,4 millions d’élèves bénéficient du soutien social

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre des bénéficiaires de la bourse de la rentrée scolaire s’élève à près de 3,4 millions, dont 1,934 million en milieu rural (60 %), soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente, a indiqué, mardi à la Chambre des Conseillers, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Dans une réponse à une question orale sur « le renforcement des programmes de soutien social destinés aux enfants scolarisés », M. Berrada a souligné que ce soutien constitue un pilier essentiel pour renforcer la scolarisation et lutter contre la déperdition scolaire, notamment en milieu rural.

Ce soutien, a-t-il poursuivi, s’est largement élargi au cours de l’année scolaire 2025-2026, à travers l’intégration des allocations familiales et de la bourse de la rentrée scolaire, en vue de garantir l’égalité des chances et d’encourager les familles à maintenir la scolarisation de leurs enfants.

Le nombre d’élèves bénéficiant du transport scolaire a atteint, au cours de cette année, environ 700.000, dont près de 600.000 en milieu rural, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente, a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter que près de 217.000 élèves bénéficient des services des internats scolaires, dont 163.000 en milieu rural, soit une hausse de 8 %, tandis que le nombre des bénéficiaires des services de restauration scolaire s’est élevé à 75.000, dont 69.000 en milieu rural, en augmentation de 4 %.