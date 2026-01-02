Renault: solide performance commerciale en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le groupe français Renault sort d’une année 2025 « solide » sur le plan commercial, avec « une position dominante » sur le marché hexagonal, a indiqué le constructeur automobile, vendredi.

Avec 387.048 ventes (véhicules particuliers et utilitaires) en 2025, Renault accentue sa position de leader du marché automobile français avec une part de marché de 19,4% en progression de 0,8 point dans un marché en recul de 5,1% à 1.992.658 unités, précise le constructeur dans un communiqué.

Clio reste de très loin le véhicule le plus vendu en France à 115.047 unités, en hausse de 11,9% par rapport à 2024 et représentant à lui seul 5,8% du marché de l’Hexagone, ajoute la même source.

Sur un marché électrique qui progresse de 13,7%, Renault est en tête des ventes avec un total de 81.004 unités en progression de 46,5% et une part de marché de 22,4% en hausse de 5 points par rapport à 2024.

Le modèle Renault 5 E-Tech electric s’impose comme le véhicule électrique le plus vendu dans l’Hexagone en 2025, avec 40.383 immatriculations et 11,2% de part de marché.

« 2025 aura été une année décisive pour Renault en France : nous avons consolidé notre leadership, accéléré notre offensive produit et confirmé la dynamique de notre électrification », a indiqué le directeur commercial Renault France, Guillaume Sicard, cité dans le communiqué.

« Nous abordons 2026 avec ambition, déterminés à continuer d’accompagner tous les usages et de rendre la mobilité durable accessible au plus grand nombre », a-t-il souligné.

Sur un marché full hybride en hausse de 10,5%, la marque au losange s’impose avec 133.190 unités vendues en 2025 en hausse de 14% et une part de marché de 38,2% en progression de 1,2 point par rapport à 2024, d’après la même source.