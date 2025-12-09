Renault Group et Ford signent un accord de partenariat

Renault Group et Ford ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique historique visant à élargir l’offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens, renforçant considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en rapide mutation.

L’un des éléments clés de cette collaboration est un accord de partenariat pour le développement de deux véhicules électriques distincts de marque Ford. Les nouveaux modèles, basés sur la plateforme Ampere, bénéficieront des solides atouts et de la compétitivité de Renault Group en matière de véhicules électriques.

Ils seront produits par Renault Group dans le nord de la France, illustrant ainsi les compétences et l’expertiseindustrielles de pointe du pôle ElectriCity d’Ampere.

Conçus par Ford et développés avec Renault Group, les deux véhicules offriront des prestations routières uniques, l’ADN authentique de la marque Ford ainsi qu’une expérience utilisateur intuitive. Ils marquent lapremière étape d’une nouvelle offensive produit ambitieuse de Ford en Europe. Le premier des deux véhicules est attendu en concession début 2028.

En plus de leur collaboration sur les véhicules électriques, Renault Group et Ford ont également signé une lettre d’intention (LOI) portant sur une coopération dans le domaine des véhicules utilitaires légers (VUL) en Europe.

Dans ce cadre, les partenaires exploreront la possibilité de développer et de fabriquer ensemble certains VUL Renault et Ford.

François Provost, Directeur général de Renault Group, a confié : « Renault Group est fier d’annoncer une nouvelle coopération stratégique avec Ford, un constructeur automobile iconique. Ce partenariat démontre la force de notre savoir-faire en matière de partenariats et notre compétitivité en Europe. À long terme, combiner nos forces avec Ford nous rendra plus innovants et plus réactifs sur un marché automobile européen en mutation rapide ».

Jim Farley, Président et Directeur général de Ford Motor Company, a déclaré : « Ce partenariat stratégique avec Renault Group constitue une étape importante pour Ford et soutient notre stratégie visant à bâtir une activité hautement efficiente et adaptée aux défis futurs en Europe. Nous allons associer l’échelle industrielle et les atouts de Renault Group dans le véhicule électrique au design iconique et aux prestations routières spécifiques à Ford pour créer des véhicules ludiques, performants et qui incarnent l’esprit Ford. »

Unir les forces

Les deux entreprises bénéficieront des capacités éprouvées et de la compétitivité de la plateforme Ampere de Renault Group, de son écosystème de fabrication de véhicules électriques et de ses installations industrielles dans le nord de la France (ElectriCity) pour produire deux nouveaux véhicules électriques de marque Ford.

En unissant leur expertise d’acteurs européens majeurs de l’innovation, du design, des softwares et de la prestation de services, Renault Group et Ford auront pour objectif de relever les défis actuels du secteur et de mieux servir les clients tant sur le marché des véhicules particuliers que sur celui des véhicules utilitaires.

Le partenariat stratégique entre Renault Group et Ford combinera des décennies d’expérience dans le

domaine des véhicules utilitaires légers, l’échelle industrielle et le vaste tissu fournisseurs des deux groupes, créant ainsi une force formidable pour stimuler l’innovation et l’efficacité sur le marché européen.