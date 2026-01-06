Laurent Sacchi : “Le Maroc n’est pas un marché comme les autres pour Danone”

Lors d’une rencontre tenue le mardi 6 janvier à Casablanca avec quelques représentants de la presse marocaine, Laurent Sacchi, secrétaire général de Danone Monde, a partagé sa vision de la stratégie du groupe au Maroc. Un message clair se dégage : le Royaume occupe une place centrale dans les priorités de Danone en Afrique.

Pour Laurent Sacchi, le Maroc n’est pas un marché conjoncturel. C’est un pays stratégique avec lequel le groupe s’inscrit dans une relation de long terme, fondée sur la confiance. Cette approche explique la présence de Danone autour de la Coupe d’Afrique des Nations, perçue comme un moment de rassemblement et de fierté collective. Le sponsoring n’est pas pensé comme un outil de vente immédiat, mais comme un investissement d’image et de proximité avec les Marocains.

Dans cette logique, Danone a fait le choix de soutenir l’équipe nationale dans son ensemble, sans associer sa communication à une figure individuelle. Pour Laurent Sacchi, la performance durable repose sur le collectif, la cohésion et la continuité. Un principe qui reflète aussi bien la culture du groupe que les valeurs portées par le sport.

La question de la confiance reste au cœur de cette vision. Elle ne se décrète pas, elle se construit. Au Maroc, cela passe par l’ancrage local. Produire sur place, travailler avec des éleveurs marocains, structurer une filière laitière nationale et créer de l’emploi sont, selon lui, des preuves concrètes d’engagement. Danone veut être perçue comme un acteur pleinement intégré à l’économie et à la société marocaines.

Dans cette perspective, le Maroc est présenté comme le principal marché africain du groupe, aussi bien en chiffre d’affaires qu’en résultats. Cette position justifie des investissements continus et une présence durable. Le regard porté sur l’économie marocaine est optimiste, porté par les projets structurants, l’évolution de la distribution et un potentiel de consommation encore important.

Au cœur de cette stratégie se trouve la filière laitière. Laurent Sacchi insiste sur l’importance de sécuriser les revenus des éleveurs à travers des prix stables et une meilleure visibilité. Une démarche qui s’inscrit également dans une réflexion plus large sur la nutrition et la santé, avec la volonté d’accompagner progressivement l’évolution des habitudes alimentaires.

Pour Laurent Sacchi, c’est cette vision de long terme, fondée sur la confiance et l’ancrage local, qui doit garantir la performance durable de Danone au Maroc.

Par ElMehdi Allabouch