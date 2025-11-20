Séisme d’Al Haouz: les victimes de nouveau confrontées à l’hiver

La Coordination nationale des victimes du séisme d’Al Haouz a annoncé l’organisation d’un sit-in de protestation, ce vendredi, devant le siège de la Wilaya de la région Marrakech–Safi. Une mobilisation qui intervient alors que les familles sinistrées revivent, pour la troisième année consécutive, les mêmes souffrances à chaque arrivée de l’hiver et des premières pluies.

Dans un communiqué, la Coordination précise que cette action s’inscrit dans le cadre d’un mouvement de protestation pacifique visant à régler les dossiers encore en suspens, à généraliser les indemnisations à l’ensemble des familles touchées et à mettre fin aux injustices subies par les victimes exclues ou privées de leur droit légitime au soutien et au relogement.

Elle appelle, par ailleurs, le ministre de l’Intérieur à ouvrir une enquête complète et impartiale sur les irrégularités et manipulations qui ont entaché le processus d’indemnisation, et à sanctionner les responsables impliqués dans ces dysfonctionnements ayant porté préjudice aux sinistrés. La Coordination réclame une intervention urgente afin de mettre un terme aux souffrances persistantes des familles touchées, en leur garantissant leurs droits à une indemnisation intégrale et à la reconstruction de leurs habitations dans des conditions respectant la dignité humaine.

N.M.