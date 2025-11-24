Séisme d’Al Haouz : plus de 53.000 habitations reconstruites

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de logements reconstruits à la suite du séisme d’Al Haouz a atteint, au 10 novembre courant, 53.648 unités, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

En réponse à une question orale sur « La reconstruction des habitations sinistrées par le séisme d’Al Haouz », Mme El Mansouri a souligné que 53.374 logements sont au stade de réception des structures et 55.175 en phase de réception des fondations, précisant que 58.945 permis de construire ont été délivrés par les commissions d’étude compétentes.

En réponse à une autre question relative au « Programme d’aide directe au logement », la responsable gouvernementale a souligné que 75.760 citoyens ont reçu cette aide, dont 62% ont perçu 70.000 DH et 38% ont touché 100.000 DH, notant que la moyenne mensuelle des bénéficiaires a augmenté de 39 %, passant de 2.749 bénéficiaires par mois en 2024 à 3.818 bénéficiaires par mois actuellement.

Ce programme, a-t-elle dit, a permis de répondre aux besoins en logement dans certaines villes qui n’avaient pas suffisamment bénéficié des programmes précédents, en l’occurrence Fès (13%), Settat (3%), El Jadida (4%), Benslimane (3,5%), Oujda (3%) et Berkane (2,6%).

Sur le plan économique, Mme El Mansouri a relevé que le programme a généré des résultats positifs, avec une augmentation des ventes de ciment de 11,29%, une hausse de 3% des prêts destinés au logement et de 4,5% des crédits en faveur des promoteurs immobiliers, faisant savoir que la contribution des petites entreprises a dépassé 80%, en plus de la création de 74.000 emplois dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Concernant le bilan du programme « Villes sans bidonvilles », la ministre a indiqué qu’il a permis, jusqu’en novembre 2025, d’améliorer les conditions de vie de 373.927 familles et de déclarer 62 villes et centres urbains sans bidonvilles, « dont Es-Smara et Laâyoune qui seront proclamées ce mois-ci » villes sans bidonvilles.

Et de rappeler que son département a œuvré, durant l’actuel mandat gouvernemental, à accélérer la cadence de traitement des habitations insalubres en se basant un diagnostic précis des approches précédentes et en donnant la priorité au relogement à travers l’implication du secteur privé, ce qui a permis d’accélérer le rythme d’intervention.

Le nombre de familles bénéficiaires est ainsi passé de 6.000 familles par an (2018–2021) à 18.000 par an (2022–2025), notamment à Témara, Grand Casablanca, Skhirat, Salé, Es-Smara et Guercif, a-t-elle fait savoir.