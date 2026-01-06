Inondations à Safi: le point sur le programme de réhabilitation

Par LeSiteinfo avec MAP

En exécution des Hautes Instructions Royales et en vue d’annoncer les phases de mise en œuvre du programme gouvernemental de réhabilitation des zones touchées par les inondations du 14 décembre dernier à Safi, le Comité de pilotage dudit programme s’est réuni mardi au siège de la province, suite à son approbation au niveau central par les différents partenaires concernés.

Cette réunion consacre l’adhésion effective à la mise en œuvre sur le terrain des axes de ce programme dans la mesure où le Comité de pilotage a été mis en place en tant que cadre institutionnel et juridique inclusif, chargé de veiller directement à l’application et l’accompagnement des mesures convenues, d’assurer la coordination des interventions des différents acteurs, de suivre les phases de réalisation et d’évaluer l’impact concret des différentes interventions.

Les travaux techniques réalisés par les comités spécialisés ont permis de procéder à un recensement précis des habitations et des commerces affectés et de faire le point sur l’état des voiries, des réseaux et des infrastructures publiques, fournissant ainsi une base de données ayant permis aux autorités locales d’élaborer les différents volets du programme et d’en définir les axes prioritaires et les modalités de mise en œuvre.

Dans le même contexte, il a été procédé, lors de cette réunion, à la présentation des parties contractantes ainsi que les engagements de chacun des intervenants, outre un exposé détaillé sur les principaux axes du programme portant sur le soutien à la réhabilitation des habitations endommagées, l’accompagnement de la restauration des commerces touchés et la contribution à la reprise de leur activité, ainsi que l’appui aux marchands ambulants affectés à travers un projet visant à les installer à proximité de Bab Chaâba.

Ce programme comprend aussi un volet dédié à l’aménagement, au renforcement et à la réhabilitation des voiries et zones affectées, à la réalisation des travaux de nettoyage, de curage et de consolidation des canalisations, à la mise à niveau des centres sociaux et à l’appui à l’animation de proximité au niveau de la médina de Safi, en plus d’initiatives en faveur des catégories affectées.

Dans ce cadre, et conformément aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, l’accent a été mis sur l’importance de la mobilisation globale et du renforcement des mécanismes de coordination entre l’ensemble des intervenants, de manière à assurer l’exécution effective, cohérente et intégrée des mesures programmées.

A cette occasion, les participants ont hautement salué ce noble Geste Royal, qui illustre la sollicitude constante dont le Roi ne cesse d’entourer les citoyens, et traduit l’esprit d’engagement et de responsabilité dans la gestion des répercutions des catastrophes naturelles, à travers une approche solidaire et globale fondée sur la proximité, l’écoute et la satisfaction des besoins essentiels de la population.

Dans ce sens, l’ensemble des participants ont souligné que ce chantier représente un modèle d’approche cohérente en matière de gestion des effets des catastrophes naturelles, prônant une action efficace sur le terrain et la fédération des efforts à même de contribuer à rétablir l’équilibre socio-économique dans les zones touchées et à renforcer la résilience des territoires face aux éventuels risques.

S.L.