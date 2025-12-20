Al Haouz : une femme évacuée en urgence vers l’hôpital

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités provinciales d’Al Haouz ont procédé, vendredi, en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, à l’évacuation d’une femme se trouvant dans un état de santé critique et urgent vers l’hôpital, à bord d’un hélicoptère de la Gendarmerie Royale.

La patiente, âgée d’une soixantaine d’années, a été transportée en urgence depuis le douar Tizgui, relevant de la commune de Ouirgane, vers le Centre Hospitalier Provincial (CHP) Mohammed VI de Tahanaout, où elle est prise en charge dans des conditions médicales appropriées et présente actuellement un état de santé stable.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à apporter soutien et prise en charge aux habitants de la province d’Al Haouz dans ces conditions climatiques difficiles, conformément aux Hautes Instructions Royales et dans le cadre de la mise en œuvre du plan provincial de lutte contre les effets de la vague de froid.