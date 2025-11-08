La terre a tremblé ce samedi à Al Haouz

A la Une

Une secousse tellurique de magnitude 2,9 sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce samedi matin dans la commune d’Ighil, relevant de la province d’Al Haouz.

Interrogé par Le Site Info, Nasser Jabour, directeur de l’Institut national de géophysique, a précisé que le tremblement de terre était de faible intensité et n’a donc pas été ressenti par les habitants de la région.

Cette secousse s’inscrit dans le cadre de l’activité sismique que connaissent de temps en temps certaines zones du Royaume.

H.M.