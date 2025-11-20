Orange Maroc inaugure son nouveau Data Center « Orange Tech » (VIDEO)

Orange Maroc a inauguré aujourd’hui son nouveau Data Center « Orange Tech », en présence de Jalal Benhayoun, Gouverneur de la province de Nouaceur, de hauts responsables des secteurs public et privé, ainsi que de ses partenaires stratégiques. Cet événement majeur confirme l’engagement de l’opérateur en faveur de la souveraineté numérique du Royaume, et son rôle de partenaire de confiance pour les entreprises et les administrations.

Doté d’une capacité initiale de 1,5 MW et construit sur une superficie de 15 000 m², le Data Center « Orange Tech » incarne la vision d’Orange Maroc en matière d’innovation et d’infrastructures critiques. Conçu pour répondre aux besoins croissants en hébergement et en services Cloud, il se distingue par une architecture hautement résiliente, une certification de l’UPTIME Institute et un engagement environnemental fort, matérialisé par l’installation de plus de 1 000 panneaux solaires (700 kWc) permettant une autoconsommation importante et une réduction notable des émissions de CO₂.

Ce Data Center s’inscrit au cœur de la stratégie multicloud d’Orange Maroc, déjà portée par des solutions de cloud privé, hybride et public, grâce à plusieurs partenariats stratégiques, notamment avec AWS et Microsoft. « Orange Tech » devient ainsi un nouvel atout majeur pour le développement d’un Cloud souverain marocain.

« L’inauguration de ce Data Center constitue une étape clé dans notre engagement en tant que précurseur technologique. Elle démontre notre capacité à doter le Maroc d’infrastructures de pointe, indispensables pour concrétiser des ambitions nationales telles que le plan « Maroc Digital 2030 ». En tant que partenaire de confiance, nous accompagnons les entreprises et les administrations dans leur transformation numérique, à travers des solutions innovantes, sécurisées et souveraines », a déclaré Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc.

Un partenaire technologique au service de la transformation digitale du Maroc

Avec 25 années d’innovation et d’investissements structurants, Orange Maroc confirme son rôle d’architecte et d’accélérateur de la transformation digitale du Royaume. Au-delà du Data Center « Orange Tech », l’opérateur continue de déployer des initiatives majeures telles que la plateforme Orange Pro, la solution d’intelligence artificielle sécurisée multi-LLM « Live Intelligence », ou encore l’arrivée à Nador du câble sous-marin Médusa et le lancement commercial de la 5G.

Ces réalisations s’appuient sur une stratégie d’investissement soutenue, représentant 25 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, soit plus de 100 milliards de dirhams cumulés. Elles s’inscrivent également dans une démarche de responsabilité sociétale ambitieuse, incluant l’objectif d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2040.

En conjuguant infrastructures de pointe, expertise humaine et accompagnement de proximité, Orange Maroc confirme son positionnement de partenaire stratégique pleinement engagé dans l’ambition du Maroc de devenir un hub digital régional.