Météo au Maroc: pluies et temps assez froid ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 20 novembre 2025:

-Pluies éparses sur les plaines atlantiques au Nord d’El Jadida, le Rif, le Nord de l’Oriental et par endroits sur la rive méditerranéenne.

-Formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques nord et le Nord-Ouest des provinces sud.

-Temps assez froid avec gelée locale en matinée sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux.

-Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental et par endroits sur la rive méditerranéenne.

-Température minimale de l’ordre de -04/02 °C sur le Haut Atlas, de 02/08 °C sur le Rif, les Hauts plateaux orientaux et le reste des reliefs de l’Atlas, de 12/16 °C sur les Provinces sud, et de 08/11°C partout ailleurs.

-Température du jour en légère hausse sur l’Est du pays.

-Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

S.L.