Fès sous l’eau, les habitants d’indignent

La ville de Fès a connu, lundi, des averses qui n’ont duré que quelques minutes. Ces pluies ont toutefois suffi à inonder le pont de Zouagha et plusieurs quartiers, dont El Merja, ce qui a paralysé la circulation.

Cette scène, qui se répète chaque année, remet une nouvelle fois en lumière la fragilité des infrastructures de la ville et l’incapacité du réseau d’assainissement à absorber les eaux pluviales.

Sur la Toile, des habitants ont partagé photos et vidéos de ces inondations qui ont compliqué les déplacements des piétons et des voitures.

Les résidents des zones touchées dénoncent une crise qui se répète à chaque saison de pluie, rappelant que les promesses d’amélioration du réseau d’assainissement n’ont toujours pas été tenues, faute de solutions structurelles et efficaces pour gérer les eaux pluviales.

Cet épisode constitue un signal d’alarme, appelant les responsables à revoir en profondeur les programmes de gestion urbaine à Fès. La ville a aujourd’hui besoin de réponses plus efficaces pour garantir la sécurité de ses habitants et leur droit à des services publics à la hauteur.

O.Z.