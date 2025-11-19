Parc Andalous à Fès : un espace devenu un danger pour les enfants (VIDEO)

De nombreux habitants de Fès se plaignent de la dégradation avancée que connaît l’aire de jeux du parc Andalous, un espace censé accueillir les enfants pour se divertir, mais qui s’est transformé en lieu abandonné mettant leur sécurité en danger, en raison de l’absence d’entretien et d’intervention des autorités concernées.

Dans ce contexte, un citoyen a déclaré au Siteinfo : « J’ai amené mes enfants pour jouer, mais j’ai été surpris de voir que l’espace est plein de trous et que des pièces métalliques sortent du sol. J’ai vraiment eu peur pour eux. Les responsables doivent se pencher sur cette situation… », soulignant que l’aire ne répond plus aux conditions minimales de sécurité.

De son côté, un acteur associatif a qualifié la situation de « catastrophique », ajoutant : « La sécurité des enfants est une priorité urgente, mais malheureusement l’espace est totalement négligé : des barres métalliques tombées, des bancs cassés, un éclairage inexistant, et le parc souffre d’un manque flagrant d’organisation et de gestion ».

Cette situation soulève de nombreuses questions sur l’absence d’un entretien régulier de cet espace, censé constituer un lieu de détente pour les familles, d’autant que le parc Andalous est l’un des espaces verts les plus fréquentés de la ville.

Face à la multiplication des plaintes des habitants, les citoyens et les acteurs associatifs appellent les autorités communales compétentes à intervenir d’urgence pour réhabiliter l’aire de jeux, garantir les conditions de sécurité et rétablir l’éclairage, afin d’offrir aux enfants un espace sûr et adapté à leurs activités récréatives.