Mohammedia : un lycée vandalisé, les enseignants tirent la sonnette d’alarme

Le lycée Ibnou Toumert, à Mohammedia, a été la cible d’actes de vandalisme perpétrés par des inconnus dans la nuit du vendredi 14 novembre 2025, selon des sources du secteur éducatif qui ont dénoncé des « actes criminels portant atteinte à l’intégrité de l’établissement et mettant en danger la sécurité du personnel enseignant, administratif et des élèves ».

Dans un communiqué consulté par le Site Info, le bureau de la Fédération nationale de l’enseignement a considéré que ces agressions sont la conséquence directe du manquement de la direction provinciale à ses responsabilités en matière de sécurité, de protection et de fourniture d’équipements essentiels.

Le communiqué souligne que l’établissement est devenu un espace exposé à toutes sortes d’intrusions et d’actes de malveillance, en l’absence totale des conditions minimales de sécurité, laissant les enseignants et les élèves vulnérables à des menaces quotidiennes.

La même source révèle que l’établissement souffre de plusieurs problèmes, notamment l’absence totale de caméras de surveillance malgré les risques encourus, l’absence de gardiennage de jour comme de nuit, ainsi que le non-raccordement au réseau électrique national, ce qui empêche l’éclairage de plusieurs salles et installations. S’ajoutent à cela l’absence de rideaux aux fenêtres et le manque de personnel administratif.

Les enseignants ont organisé un sit-in pacifique le lundi 17 novembre dans la cour de l’établissement pour exprimer leur rejet total de cette situation et réclamer une intervention urgente et sérieuse des autorités compétentes afin de garantir la sécurité au sein de l’école.

La Fédération nationale a appelé les autorités concernées, notamment le directeur provincial, à intervenir de toute urgence pour nommer un surveillant général au sein de l’établissement, assurer une surveillance nocturne et diurne, protéger les installations et les biens de l’école, raccorder l’établissement au réseau électrique national au lieu d’un raccordement informel, installer un système de caméras de surveillance de qualité couvrant les points sensibles, fournir une imprimante dédiée aux contrôles et rehausser le mur d’enceinte afin de prévenir toute intrusion extérieure.