Les prix du poulet repartent à la hausse, voici pourquoi

Les prix du poulet ont de nouveau grimpé à Casablanca et ses environs, après plusieurs semaines de stabilité.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a assuré qu’une hausse de deux dirhams a été enregistrée dans les marchés de la métropole, précisant que le prix du kilo de poulet oscille actuellement entre 16 et 17 dirhams.

La même source précise que cette augmentation concerne la majorité des villes marocaines, en raison notamment de la hausse des coûts au niveau des exploitations avicoles. Ce renchérissement du poulet continue de perturber les ménages marocains. En période de flambée des prix de la viande rouge, beaucoup se tournent vers la viande blanche. Mais face à ces hausses successives, ils se retrouvent de plus en plus dans l’incapacité de répondre à leurs besoins en viande.

