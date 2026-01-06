Yassir Zabiri vers la Bundesliga ?

Wolfsburg rejoint la liste des formations européennes intéressées par Yassir Zabiri, l’attaquant marocain de Famalicão.

Selon la chaîne “Sky Sports”, le club allemand serait prêt à débourser 13 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international marocain, qui avait contribué au sacre de la sélection marocaine U20 en Coupe du monde au Chili, après avoir inscrit un doublé face à l’Argentine en finale.

Par ailleurs, des médias italiens avaient révélé récemment que l’Atalanta est passé à l’action afin de finaliser la signature du joueur, convoité également par le FC Porto, Benfica, l’Olympique de Marseille, le FC Séville et le Borussia Dortmund.

La tâche s’annonce ainsi compliquée pour Famalicão pour conserver son buteur, d’autant plus que sa valeur marchande a grimpé après le sacre au Mondial, passant de 600.000 à 4 millions d’euros.

H.M.