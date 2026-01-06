Vague de froid: la DGM lance un appel aux Marocains

La Direction générale de la météorologie a appelé les Marocains à faire preuve de vigilance, notamment dans les zones montagneuses touchées par la neige et le gel.

Elle a exhorté les citoyens à bien se protéger du froid, en veillant particulièrement aux enfants et aux personnes âgées, compte tenu de la baisse importante des températures.

Pour rappel, des chutes de neige, une vague de froid et de fortes rafales de vent sont prévues, de mardi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige au-delà de 1.200 mètres d’altitude (15-25 cm), toucheront mardi à 23H00 les provinces de Ifrane, Boulemane, Khenifra, Al Haouz, Tinghir, Taroudant, Ouarzazate, Midelt, Azilal et Béni Mellal, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Aussi, des chutes de neige au-delà de 900 mètres (05-15 cm) sont attendues, de mardi à 11H00 à mercredi à 08H00 dans les provinces de Taza, Chichaoua, Figuig, Driouch, Jerada, Taourirt, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Berkane et Oujda-Angad.

En outre, une vague de froid avec des températures comprises entre -13 et -04°C est prévue, du mardi au jeudi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Midelt et Boulemane, précise le bulletin d’alerte, ajoutant que le même temps froid, avec des températures comprises entre -06 et 00°C, touchera durant la même période les provinces de Jerada, Taourirt, Khenifra, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taza, Chefchaouen, Figuig, Chichaoua, Taroudant et Ouarzazate.

Enfin, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h sont prévues de mardi à 11H00 à mercredi à 03H00 dans les provinces de Boulemane, Midelt, Nador, Jerada, Figuig, Driouch, Al Haouz, Tiznit, Tinghir, Taroudant, Sidi Ifni, Ouarzazate, Guelmim et Assa-Zag.

H.M.