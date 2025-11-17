L’ONMT et EasyJet scellent un accord majeur

L’Office National Marocain du Tourisme annonce un partenariat stratégique de cinq ans avec EasyJet. Cette alliance prévoit l’ouverture de la première base hors Europe de la compagnie à Marrakech, l’affectation de trois Airbus, une hausse de 17 % de l’offre vers le Maroc dès 2026 et une projection ambitieuse de 12 millions de passagers à l’horizon 2030.

L’Office National Marocain du Tourisme officialise la signature d’un partenariat stratégique de cinq ans avec EasyJet, visant à accélérer la montée en puissance du Maroc sur la scène touristique mondiale. Cet accord, initié et piloté par l’ONMT, vise à renforcer durablement la connectivité internationale du Royaume en s’appuyant sur l’une des compagnies les plus influentes du continent européen.

Au cœur de cette alliance, EasyJet inaugure sa première base opérationnelle hors Europe à l’aéroport de Marrakech. Cette implantation constitue un signal fort de confiance dans le potentiel du Maroc et résulte de négociations approfondies menées par l’ONMT. Trois Airbus y seront basés dès le lancement, pour un investissement global supérieur à 150 millions d’euros. Il s’agit du premier engagement de ce type dans un nouveau pays pour EasyJet depuis de nombreuses années.

La montée en capacité se traduira dès 2026 par une augmentation de 17 pour cent de l’offre vers le Maroc, accompagnée d’un développement renforcé des séjours via EasyJet Holidays. Cette dynamique permettra une diffusion élargie des flux touristiques à travers le pays, en cohérence avec la stratégie de diversification et d’expansion portée par l’ONMT.

L’ouverture de la base de Marrakech générera près de 100 emplois directs ainsi que plusieurs milliers d’emplois indirects dans l’aérien, le tourisme et les services. Chaque avion basé représente environ 30 millions d’euros de valeur ajoutée brute pour le tissu économique local, confirmant le rôle structurant de l’aérien dans la croissance territoriale.

Avec cette nouvelle alliance, l’ONMT confirme son rôle moteur dans l’ouverture de nouvelles capacités aériennes et renforce la position du Maroc comme destination incontournable à l’horizon 2030. L’Office poursuit ainsi, avec détermination, la construction d’une connectivité solide, compétitive et tournée vers l’avenir.