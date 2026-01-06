Tourisme : l’ONMT met le paquet pendant la CAN 2025

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) accueille, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, des prescripteurs de voyages, des tour-opérateurs, des fédérations professionnelles et des journalistes internationaux pour découvrir « Maroc, Terre de football », un Maroc moderne, dynamique et pleinement capable d’organiser des événements sportifs internationaux majeurs.

« Le Maroc vibre au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Stades ultramodernes, hôtels de classe mondiale, aéroports performants et destinations culturelles et naturelles exceptionnelles… Le Royaume déploie tous ses atouts pour recevoir dans les meilleures conditions les délégations officielles, les équipes et les fans du monde entier. L’ONMT profite de cette occasion unique pour convier les acteurs clés du tourisme international : prescripteurs de voyages, fédérations professionnelles, tour-opérateurs et grands journalistes, des États-Unis, d’Espagne, de France, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d’Italie et de Belgique », indique l’Office dans un communiqué.

Au programme, accès aux matchs pour vivre l’atmosphère électrique des stades, constater l’excellence des infrastructures et apprécier la richesse des expériences touristiques offertes par le pays, fait savoir la même source.

Ces pays ciblés représentent des marchés stratégiques pour la destination touristique Maroc. Avec un fort potentiel de développement touristique, ils sont essentiels pour attirer des visiteurs à fort pouvoir d’achat et renforcer la visibilité internationale du Royaume.

L’engagement direct des prescripteurs et journalistes sur le terrain permet de transformer cette expérience en relais d’influence puissants dans le microcosme mondial du tourisme.

La CAN devient ainsi une vitrine vivante du Maroc : sport, culture, tourisme et infrastructures se conjuguent pour montrer un pays en effervescence, moderne et prêt à accueillir le monde.

Cette action arrive en complément de l’important dispositif déployé par l’ONMT pour la CAN et comprenant des roadshow en Afrique et en Europe, la dynamisation de l’offre auprès de plusieurs compagnies, permettant notamment de stimuler l’ajout de vols supplémentaires à l’occasion de la CAN 2025, un film signature intitulé « Maroc, Terre de Football », diffusé simultanément dans douze pays et au Maroc…

Sur le terrain, des fan-zones ont été installées dans plusieurs villes, Essaouira, El Jadida, Oujda, Beni Mellal et Laâyoune, durant les compétitions pour créer une atmosphère populaire et fédératrice pour vivre la compétition à l’échelle du pays.

Le communiqué rappelle aussi que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et l’ONMT ont signé, en avril 2025, une convention stratégique pour positionner le Royaume comme un acteur majeur de l’univers footballistique et touristique à l’horizon 2030.

Par cette action, l’ONMT, en écho à la FRMF, affirme la place du football comme un véritable moteur d’attractivité, un trait d’union national et un facteur majeur de rayonnement du Royaume sur la scène internationale.

S.L.