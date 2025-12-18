À Mazagan, l’ONMT et la CNT jouent collecif pour 2026

Les 18 et 19 décembre 2025, Mazagan a accueilli une rencontre placée sous le signe de « Stronger Together ». Les équipes de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et les opérateurs privés réunis au sein de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) se sont retrouvés autour d’un objectif commun : co-construire un plan d’action ambitieux et opérationnel pour l’horizon 2026.

Autour de la table figuraient Achraf Fayda, Directeur général de l’ONMT, Hamid Bentahar, Président de la CNT, ainsi que soixante décideurs et experts du tourisme national. Les équipes du siège et du réseau international de l’ONMT ont confronté leurs analyses avec celles de la CNT, des Conseils régionaux du tourisme, des acteurs de la travel tech et des gestionnaires de stations balnéaires. La diversité des profils a permis de nourrir un objectif unique : renforcer la cohérence, la performance et la lisibilité sur les marchés internationaux.

Le cap stratégique a été clairement défini dès le début. L’ONMT a présenté ses orientations commerciales, marketing et opérationnelles, tandis que les professionnels ont interrogé, complété et enrichi les dispositifs proposés. Les marchés prioritaires, notamment l’Europe de l’Ouest, restent des piliers à consolider, avec une attention accrue sur le ciblage, les messages et la conversion de la notoriété en flux qualifiés. L’ambition est de dépasser la simple présence promotionnelle pour instaurer des dynamiques durables, portées conjointement par le public et le privé.

La rencontre a mis l’accent sur la co-construction. Par zones géographiques, filières et typologies de marchés, les échanges se sont articulés autour de leviers tels que l’aérien, la distribution, les contenus, l’influence, l’innovation technologique et l’expérience client. La Chine, les Amériques, le Moyen-Orient et l’Afrique ont été abordés dans une logique d’approche différenciée, attentive aux usages et aux attentes spécifiques de chaque marché.

Les régions ont occupé une place centrale dans la réflexion. Chaque territoire a mis en avant une destination locomotive et une destination en développement, affirmant ses priorités, ses atouts distinctifs et ses besoins en accompagnement. Cette lecture territoriale illustre la conviction que la performance nationale passe par la valorisation fine des identités locales, qu’elles soient culturelles, naturelles, urbaines ou expérientielles. Le tourisme marocain se conçoit pluriel, lisible et complémentaire.

Deux chantiers structurants ont traversé l’ensemble des débats. D’une part, l’accélération de la performance pour des destinations à fort potentiel, appelées à changer d’échelle et à renforcer leur visibilité internationale. D’autre part, la désaisonnalisation, enjeu stratégique pour lisser les flux, sécuriser les investissements et créer de la valeur sur l’ensemble de l’année, notamment dans les stations balnéaires et les territoires émergents.

Au fil des échanges, une méthode s’est imposée : dialogue direct, confrontation constructive et recherche d’impact mesurable. « Stronger Together » instaure un cadre de travail continu entre l’ONMT et la CNT, fondé sur la coresponsabilité et l’alignement des stratégies.

À Mazagan, le tourisme marocain a ainsi affirmé une maturité nouvelle, celle d’un secteur capable de se projeter collectivement, de dépasser les silos et de préparer 2026 avec lucidité et ambition. La compétitivité de la destination Maroc se construit ensemble.