Terrible accident sur la route de Marrakech

Un grave accident de la route s’est produit dans les premières heures de ce samedi sur la route reliant Marrakech à Ouarzazate, à proximité de la commune Amerzgane.

Selon les informations recueillies par Le Site Info, un grand taxi transportant six passagers s’est renversé, en raison d’un excès de vitesse. L’accident a fait plusieurs blessés parmi les passagers, qui ont été évacués en urgence vers l’hôpital le plus proche afin de recevoir les premiers soins.

Par ailleurs Les éléments de la Gendarmerie royale ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.

H.M.