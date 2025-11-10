La Bourse de Casablanca démarre la semaine en grise mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en grise mine lundi, son indice phare, le MASI, cédant 0,51% à 19.169,7 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,52% à 1.564,1 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,12% à 1.298,7 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, diminuait de 0,58% à 1.856,93 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,71%.

