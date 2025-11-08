Les 500 Global 2025. Classement régional 2025 : Casablanca, Tanger et Rabat indétrônables

Classement «Les 500 Global 2025». Le Maroc franchit une étape majeure dans la cartographie de sa puissance économique. L’édition 2025 du classement Les 500 Global révèle la concentration toujours marquée de la création de valeur autour de trois pôles : Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. À elles seules, ces régions génèrent près de 95% du chiffre d’affaires total des 500 premières entreprises du Royaume, estimé à 1.026 milliards de dirhams, en progression de 5,7% sur un an.

Casablanca

cœur battant de l’économie nationale

Sans surprise, Casablanca-Settat conserve sa position de capitale économique du pays. Elle abrite 372 entreprises, soit près des trois quarts du classement, qui totalisent 739,96 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, soit 72% du total national.

Ce poids colossal s’explique par la concentration des sièges sociaux et des grandes entreprises nationales : OCP (96,9 MMDH, +6,3%), Maroc Telecom (36,6 MMDH, -0,2%), Attijariwafa bank (34,5 MMDH, +15,2%) et BCP (25,6 MMDH, +12,3%), tous implantés dans la métropole. L’agglomération casablancaise concentre également les sièges de groupes comme Afriquia SMDC (31,7 MMDH), BMCE Bank of Africa (18,7 MMDH), Vivo Energy Maroc (20,2 MMDH), confirmant sa domination dans les secteurs de l’énergie, de la finance et des services.

Cette hégémonie s’explique aussi par la densité d’infrastructures logistiques et financières, Casablanca étant le premier hub boursier et bancaire du Royaume et le centre de pilotage de la quasi-totalité des groupes cotés.

La Caravane des 500, au plus près des territoires

Événement itinérant devenu incontournable dans le paysage économique national, la Caravane des 500 Global 2025 a sillonné trois régions du Royaume pour mettre en lumière la vitalité du tissu entrepreneurial. Placée cette année sous le thème «L’économie du sport, un levier de croissance et d’emplois», cette tournée régionale a permis de prolonger les réflexions issues du classement national et de les ancrer dans les réalités territoriales. Trois escales majeures ont rythmé cette édition (Tanger, Agadir et Casablanca), chacune rassemblant un public composé de dirigeants d’entreprises, de représentants institutionnels et d’acteurs économiques régionaux.

Au-delà des classements et des chiffres, la Caravane des 500 a pour ambition de rapprocher les entreprises des territoires, de valoriser les initiatives régionales et d’encourager le dialogue entre les secteurs public et privé. Chaque étape a donné lieu à des échanges approfondis sur les enjeux de compétitivité, de durabilité et d’emploi, confirmant la vocation de cette tournée à devenir un espace de réflexion collective sur les leviers de la croissance marocaine.

S.R